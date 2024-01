Elimination précoce de l’Algérie, qualification historique pour la Mauritanie

L’Algérie est officiellement éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations après sa défaite ce mardi soir face à la Mauritanie (1-0). Dellahi Yahi a inscrit le seul but de la rencontre (36e).

La Mauritanie a, quant à elle, réalisé une qualification historique.

Dans le même temps, l’Angola a frappé un grand coup en battant le Burkina Faso (2-0) grâce à un but de Mabululu (36e) et Zini (90+3e). Et termine premier de son groupe.

Voici les résultats:

Algérie – Mauritanie 0-1

Angola – Burkina Faso 2-0

Classement :

1- Angola 7 pts (qualifié)

2- Burkina Faso 4 pts (qualifié)

3- Mauritanie 3 pts

4- Algérie 2 pts