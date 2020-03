Elyes Fakhfakh effectue une visite d’inspection à la pharmacie centrale

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a effectué, ce vendredi 27 mars, une visite d’inspection au siège de la pharmacie centrale à Ben Arous, accompagné du ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, rapporte Mosaique fm.

Une visite qui a pour but de suivre le fonctionnement de ce service vital et de s’assurer de l’approvisionnement des secteurs privés et publics par les équipements médicaux et préventifs vu la situation actuelle.

Le chef du gouvernement a inspecté les dépôts du matériel de protection acquis au profit du staff médical et paramédical ainsi que le stock des médicaments.

300 millions de dinars ont été, selon lui, réquisitionnés pour l’acquisition d’un stock stratégique de moyens de prévention et de médicaments pour les mois à venir.