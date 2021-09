EMERGING Mediterranean choisit les 5 startups lauréates de son cycle 2021

Soutenu par l’Agence Française de Développement et le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, et spécialement conçu pour démultiplier la résilience sociétale et l’impact de la Tech For Good entre la Rive Sud et la Rive Nord de la Méditerranée, EMERGING Mediterranean a tenu lundi, depuis Casablanca, son Digital Talk et annoncé ses 5 lauréats 2021.

Durant ce temps fort du programme, de grands experts des enjeux de l’innovation positive au Maghreb ont débattu de l’open innovation et de l’entrepreneuriat féminin au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie et en Libye. L’événement était aussi l’occasion de départager parmi les 10 finalistes du Bootcamp des Deux Rives, les 5 startups lauréates – une pépite par pays – de ce second cycle EMERGING Mediterranean. Celles-ci rejoignent dès aujourd’hui la cohorte 2021 du Social & Inclusive Business Camp et participeront à EMERGING Valley, Sommet international qui se tient les 13 et 14 décembre prochains et au cours duquel elles pourront rencontrer les leaders de la Tech africaine et des investisseurs internationaux.

Le Jury final d’EMERGING Mediterranean a élu les 5 startups lauréates qui sont:

-Pour le Maroc : Neolli , un site de vente en ligne spécialisé dans l’artisanat marocain. La plateforme accompagne les artisans traditionnels dans le dépôt de leur brevet et assure la mise en ligne de leur produit, leur reconditionnement et leur envoi. Cette marketplace accompagne les mono-artisans pour satisfaire une clientèle internationale.

-Pour la Tunisie : AI Diagnosis Vision. AI Diagnosis Vision, une plateforme web utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les radiographies des dentistes, leur fournir un diagnostic précis et un plan de traitement. Elle répond au manque d’équipement en radiologie dentaire qui entraîne des faux diagnostics et de nombreux examens complémentaires dispensables en fournissant aux dentistes, aux hôpitaux et aux cabinets privés des analyses instantanées et complètes. ▪

-Pour l’Algérie : Mehan Houra, un service de mise en relation entre artisans et demandeurs de services de réparation via une application mobile. Les particuliers ont accès à des techniciens qualifiés et peuvent laisser des commentaires sur leur profil.

-Pour la Mauritanie : Neotic, une agence de communication web & mobile qui s’adresse aux startups, aux ONG, et aux PMEs en Mauritanie. L’entreprise a créé une solution web et mobile intégrée qui offre une gamme de services complète en matière d’e-commerce et de data analyse

-Pour la Libye : Dawrrat, une plateforme de cours en ligne libyenne cofondée et dirigée par Aladdin Elsgier. La startup veut pallier au manque de professeurs qualifiés dans les universités publiques libyennes, à leur concentration dans la seule ville de Tripoli et au coût prohibitif des études pour les étudiants modestes via le e-learning en rassemblant des professeurs libyens et étrangers qualifiés sur sa plateforme.