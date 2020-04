Emirates desservira Tunis le 30 avril à des fins de rapatriement

La compagnie aérienne Emirates prévoit d’exploiter les lignes passagers vers Tunis (30 avril). Francfort (25, 27, 29 avril), Djakarta (26 avril), Johannesburg (25 avril), Lagos (26 avril), Londres Heathrow (23, 24, 26, 28, 30 avril), Madrid (29 avril et Manille (24, 28, 30 avril) et Tunis (30 avril). Ces dessertes faciliteront le retour des résidents et des visiteurs qui souhaitent rentrer chez eux.

Ceux qui souhaitent se rendre à Tunisie, Johannesburg et Lagos doivent contacter l’ambassade ou le consulat de ces pays aux Émirats arabes unis. Pour tous les autres vols, les passagers peuvent réserver directement sur emirates.com (sélectionner l’option “aller simple” lors de la réservation), ou via leur agence de voyage.

Seuls les citoyens des pays de destination et ceux qui remplissent les conditions d’entrée de la destination seront autorisés à embarquer. Les clients devront respecter toutes les mesures de santé et de sécurité exigées par les autorités des Émirats arabes unis et du pays de destination.

Comme pour les autres vols de rapatriement qu’Emirates a assurés jusqu’à présent, pour des raisons de santé et de sécurité, la compagnie aérienne proposera un service de vol modifié qui réduira les contacts et le risque d’infection. De plus amples informations sont disponibles sur le site emirates.com.

Les passagers sont tenus d’appliquer des règles de distanciation sociale pendant leur voyage et de porter leur propre masque à l’aéroport et à bord de l’avion. Les voyageurs doivent se présenter au terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï pour l’enregistrement, trois heures avant le départ. Les comptoirs d’enregistrement d’Emirates ne traiteront que les passagers ayant une réservation confirmée pour les destinations ci-dessus.

Tous les avions Emirates seront soumis à des processus de nettoyage et de désinfection renforcés à Dubaï, après chaque voyage.