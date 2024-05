La Tunisie à la croisée des chemins, un pays-pivot pour l’Administration Biden !

Le États-Unis n’ont pas encore formulé de position définitive sur leur engagement avec des pays comme la Tunisie, où les sentiments antioccidentaux sont de plus en plus prononcés. Cette ambiguïté soulève d’importantes questions sur l’approche stratégique de Washington dans une région prise en étau entre les affiliations historiques et l’attrait de nouveaux partenariats, selon une analyse publiée par the Washington Institute for Near East Policy, sous la plume de Ghazi Ben Ahmed, président de l’Initiative méditerranéenne de développement.

La Tunisie, avec sa position géopolitique stratégique, est emblématique de cette transition. Ses relations sont tendues avec l’Europe en raison de divergences idéologiques, économiques et structurelles. Un mécontentement croissant exacerbé par des questions telles que la crise migratoire, a aggravé les tensions et souligné le besoin critique de comprendre l’évolution des relations étrangères de la Tunisie et sa recherche d’alliances variées.

Cela met en évidence l’interaction complexe entre les nécessités géopolitiques et les principes de la gouvernance démocratique, soulignant qu’il s’agit d’un moment critique pour la Tunisie et les nations similaires alors qu’elles naviguent entre les opportunités et les défis d’un ordre mondial en mutation.

Si la Tunisie, un important allié et partenaire de sécurité des États-Unis non membre de l’OTAN, devait modifier ses alliances, le paysage mondial des puissances pourrait ne pas connaître de changement sismique, prévoit le think tank. Toutefois, cette transition pourrait considérablement renforcer la position stratégique de la Russie en Méditerranée, le mouvement vers un monde multipolaire, où les alliances sont constamment réévaluées, ouvrant la voie à un engagement plus profond de la Russie en Afrique du Nord.

Au-delà des simples intérêts commerciaux, les ambitions de la Russie d’établir des bases militaires dans des lieux stratégiques en Libye, en Égypte, en Algérie et potentiellement en Tunisie soulignent son intention d’étendre son influence. De tels développements pourraient renforcer de manière significative la projection de puissance russe en Méditerranée, transformant l’implication de la Tunisie avec la Russie en un facteur pivot qui pourrait remodeler le paysage géopolitique de la région.

Les États-Unis, qui reconnaissent les limites de leur approche traditionnelle de « construction de blocs », doivent impérativement s’adapter à cette réalité multipolaire. En faisant de la multipolarité un principe fondamental de leur politique étrangère, ils pourraient ouvrir la voie à des engagements internationaux plus souples et plus efficaces. Cela impliquerait de forger un éventail diversifié de partenariats bilatéraux et mini-latéraux, d’établir des accords commerciaux équitables et d’encourager les alliés à assumer un rôle plus substantiel dans leur défense. Une telle stratégie ne reconnaît pas seulement les complexités du système mondial actuel, mais défend également une approche plus collaborative et décentralisée des relations internationales, offrant une voie vers la stabilité et la coopération dans un monde de plus en plus interconnecté, préconise le groupe de réflexion.

L’engagement de la Tunisie auprès des puissances orientales, y compris ses ouvertures pour rejoindre les BRICS et favoriser des liens plus étroits avec la Russie et la Chine, reflète sa recherche de partenariats économiques diversifiés et d’une plus grande autonomie politique. Ses stratégies géopolitiques, avec en toile de fond les élections de 2024 et la recherche de la stabilité économique et politique, mettent en évidence l’équilibre délicat qu’elle cherche à maintenir entre les alliances traditionnelles et les nouveaux partenariats. Après sa réélection, le président Saied pourrait être amené à explorer des offres stratégiques, telles que l’octroi d’une base militaire à la Russie ou l’accès d’un port tunisien à la Chine, qui servirait de filet de sécurité financier. Cette manœuvre met en évidence les motivations complexes qui façonnent l’approche de la Tunisie en matière de relations internationales et souligne sa stratégie d’engagement mondial à multiples facettes.

Détérioration potentielle des relations Tunisie-USA

L’accès de Kais Saied au pouvoir marque un tournant significatif dans la trajectoire du pays après la révolution de 2011, soulignant une transition de ce qui était autrefois considéré comme une économie pleine de promesses à une économie qui se trouve aujourd’hui en marge. Le populisme a émergé en réponse à un système discrédité et au vide créé par le manque de volonté politique de l’UE de s’engager avec la Tunisie, souligne l’auteur de l’analyse.

Tirant les leçons des expériences passées, la communauté internationale, avec les États-Unis et leurs alliés en première ligne, devrait s’engager avec la Tunisie d’une manière qui défende à la fois les valeurs démocratiques et le développement durable. Le rétablissement de la démocratie en Tunisie est absolument conforme aux intérêts des États-Unis.

Les États-Unis ne peuvent pas compter sur le leadership de Saied pour une coopération cohérente. Bien que Washington dispose d’une certaine marge de manœuvre – mais on ne sait pas pour combien de temps – l’évolution du paysage politique sous Saied suggère un risque imminent de rupture des liens, ce qui souligne l’urgence du soutien des États-Unis à la restauration de la démocratie. Une Tunisie démocratique ne serait pas seulement un allié stable et prévisible, mais ouvrirait également des voies d’engagement économique, contrerait les empiètements stratégiques de rivaux tels que la Russie et la Chine, et s’alignerait sur la position de principe des États-Unis en matière de démocratie et de droits de l’homme.

Cependant, indique le Washington Institute, la désillusion des Tunisiens à l’égard de la transition démocratique de leur pays, perçue comme chaotique et comme un important gaspillage de ressources, ne peut être négligée. Ce sentiment souligne le défi que représente la promotion de la démocratie lorsque les résultats immédiats n’ont pas répondu aux attentes de la population en matière de stabilité, de prospérité et de lutte contre la corruption.

L’offre américaine !

À la lumière de ce qui précède, l’influence des États-Unis va au-delà de l’engagement diplomatique traditionnel et s’étend à sa puissance douce et à la valeur d’aspiration du rêve américain, en particulier pour les entrepreneurs et les jeunes professionnels. L’attrait des États-Unis en tant que modèle de réussite économique et d’innovation peut être un outil puissant pour raviver l’espoir et l’intérêt pour les valeurs démocratiques, à condition qu’il soit associé à des opportunités tangibles pour les Tunisiens de s’engager économiquement et de bénéficier d’une telle relation.

Dans ce contexte, les États-Unis pourraient offrir, conjointement avec l’UE, une proposition globale visant à créer une relation mutuellement bénéfique avec la Tunisie, en tirant parti des incitations économiques et des possibilités de mobilité pour encourager le retour du pays sur la voie de la transition démocratique. En offrant des avantages tangibles directement liés aux étapes de la réforme, l’initiative cherche à soutenir les aspirations du peuple tunisien à une société prospère et démocratique, tout en s’alignant sur les intérêts stratégiques des États-Unis et de leurs alliés dans la promotion de la stabilité et de la démocratie dans la région. Cette offre représente un mélange équilibré de soutien et de conditionnalité, conçu pour faciliter le cheminement de la Tunisie vers la stabilité économique et la gouvernance démocratique.

En se concentrant sur ces aspects, les États-Unis peuvent tirer parti de leur puissance douce non seulement pour soutenir la transition démocratique de la Tunisie, mais aussi pour répondre à la désillusion en montrant les avantages pratiques de la démocratie et de l’ouverture des marchés. Cette approche pourrait contribuer à combler le fossé entre les idéaux de la démocratie et les aspirations économiques concrètes du peuple tunisien, en rendant le concept de gouvernance démocratique plus attrayant et plus pertinent pour leur vie quotidienne, conclut le Washington Institute.