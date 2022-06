Emirates recrute du personnel tunisien

La compagnie aérienne « Emirates », la plus grande compagnie aérienne internationale, recherche des candidats pour rejoindre son équipe multinationale des agents de cabine avec une journée d’évaluation prévue en Tunisie le 30 juin. La compagnie aérienne basée à Dubaï recherche des personnes « passionnées par la volonté d’offrir une hospitalité à la fois sobre, personnalisée et impeccable tout en créant des moments mémorables pour ses clients ».

Les candidats qui espèrent faire décoller leur carrière sont priés de soumettre une candidature en ligne accompagnée d’un curriculum vitae (CV) actualisé en anglais et d’une photo récente. De plus amples informations sur les exigences de la procédure de sélection sont disponibles ici. Les candidats devront se préparer à passer la journée entière sur place.

Emirates offre aux candidats des possibilités de carrière exceptionnelles, avec d’excellentes opportunités de formation et un large choix de programmes de développement pour ses employés et une variété d’avantages tels qu’un salaire non imposable, un logement gratuit fourni par la compagnie, un transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail, une excellente couverture médicale ainsi que des réductions exclusives sur les achats et les activités de loisirs à Dubaï. Le réseau mondial en pleine expansion d’Emirates offre de nombreuses possibilités de voyage à travers le réseau de la compagnie, qui s’étend sur six continents. Les membres du personnel de cabine d’Emirates bénéficient d’avantages attrayants pour eux-mêmes, leur famille et leurs amis sur toutes les destinations desservies par la compagnie.