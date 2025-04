Recrutement de 8 médecins spécialistes à Kébili

Jawher Mokni, directeur régional de la santé a affirmé, ce vendredi matin à la Tap, que 8 médecins spécialistes ont été recrutés à l’hôpital régional de Kébili et ce dans le cadre du programme de soutien à la médecine spécialisée dans les zones prioritaires.

Les spécialités concernées par ce renfort incluent : la psychiatrie, la cardiologie, la chirurgie orthopédique et traumatologique, en plus de l’urologie et de l’hématologie clinique.

Et d’assurer que l’hôpital en question verra également l’introduction de deux nouvelles spécialités.