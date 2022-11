Emprunt obligataire national: Mobilisation de 2975 MD

La Tunisie vient de mobiliser un montant de 2975 millions de dinars (MD) au titre de l’emprunt obligataire national pour l’exercice 2022, ce qui représente environ 212%, de l’objectif initial (1400 millions de dinars).

En effet, les montants souscrits proviennent des intermédiaires en bourse et des banques avec des taux de souscription respectifs de 66% et 34%, selon un document de Tunisie Clearing parvenue à l’Agence TAP.

S’agissant des souscripteurs, les banques ont souscrit à hauteur de 50% du montant global, les organismes de placement collectif 20% et les autres souscripteurs représentent 30% du montant total.

D’après le document, la catégorie « A » (réservée aux souscriptions des personnes physiques), d’une valeur nominale pour chaque titre de 10 dinars et d’une durée de remboursement de cinq ans, dont trois années de grâce, a permis de mobiliser 21 MD, soit un taux de 1% du montant global de l’emprunt.

La catégorie « B » d’une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d’une durée de remboursement de sept ans dont deux années de grâce, a permis de mobiliser 2586 MD, ce qui représente 87% du montant global, alors que la valeur de souscription dans la catégorie « C » d’une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d’une durée de remboursement de dix ans dont deux années de grâce, a permis de mobiliser 368 MD, soit un taux de 12% des montants globaux.

La souscription à la quatrième tranche qui s’est déroulée, du 7 au 16 novembre, et dont l’objectif est de collecter 350 MD, a permis de mobiliser un montant de 880 MD, soit un taux de couverture de 250 %.

Le volume des fonds collectés à l’issue des souscriptions aux trois premières tranches de l’emprunt obligataire national 2022 a atteint 2092 MD, alors que l’objectif fixé par le gouvernement pour les quatre tranches a été fixé à 1400 MD,.

A rappeler, un décret présidentiel n°2022-68 du 4 février 2022 relatif à l’émission d’un emprunt national obligataire, avait été publié, le 4 février 2022, dans le Journal Officiel de la République Tunisienne. L’objectif de cet emprunt est de couvrir une partie des besoins du budget de l’Etat pour l’année 2022.

Durant toute son histoire, la Tunisie a eu recours deux fois à un emprunt national, et ce, en 2014 et en 2021. Celui de l’année dernière a réussi à mobiliser une enveloppe de l’ordre de 1,8 milliard de dinars, contre un montant initial de 1,6 milliard de dinars.