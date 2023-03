En 2022, FIAT marque numéro 1 de Stellantis et leader incontesté au Brésil, en Italie et en Turquie

En 2022, FIAT a contribué à la performance globale de Stellantis en étant la marque numéro un du groupe avec plus de 1,2 million d’unités vendues dans le monde,

FIAT a démontré sa force et son caractère unique grâce à une couverture géographique équilibrée et un leadership incontesté au Brésil avec 21,9% de parts de marché, en Italie et en Turquie,

La Nouvelle Fiat 500 électrique est le véhicule électrique le plus vendu de Stellantis et se classe troisième dans le top 10 des marchés européens, en étant numéro un en Italie, numéro deux en Espagne et numéro trois en Allemagne.

Stellantis vient d’annoncer ses résultats pour l’année 2022. Parmi les acteurs clés, la marque FIAT a réussi à affirmer son leadership mondial avec des résultats significatifs.

Olivier Francois, CEO de FIAT et CMO Global de Stellantis, déclare : « FIAT a une fois de plus confirmé son succès mondial, contribuant de manière substantielle aux résultats du groupe Stellantis. En termes de volumes, FIAT est la première marque de Stellantis avec plus de 1,2 million d’unités immatriculées en 2022, ce qui inclut les véhicules des marques FIAT, Abarth et Fiat Professional. Nous sommes le leader absolu du marché au Brésil, en Italie et en Turquie, et nous accélérons le mouvement vers un avenir durable avec la Nouvelle 500 électrique dont les immatriculations ont atteint près de 120 000 unités depuis son lancement en 2020. Enfin, grâce aux synergies intégrées au groupe Stellantis, FIAT continuera en 2023 à proposer des solutions socialement pertinentes, en présentant quatre nouveaux produits. »

En Europe, FIAT a toujours été un leader sur le segment des citadines. Plus précisément, dans un contexte d’attention croissante aux questions environnementales, FIAT a immatriculé l’an dernier dans le monde plus de 66.000 unités de son icône électrique, la Nouvelle Fiat 500, sur un total de près de 120.000 unités immatriculées depuis son lancement en 2020. Cet incroyable succès en fait la voiture électrique la plus vendue sur le marché italien, la deuxième en Espagne et la troisième en Allemagne. En outre, elle se classe au troisième rang des BEV les plus vendus sur les 10 principaux marchés européens et constitue le véhicule électrique le plus vendu du Groupe Stellantis. Il faut également souligner la performance des Fiat 500 et Panda, respectivement première et deuxième du segment des voitures urbaines, qui avec 43,8% de part de segment en 2022 réaffirment le leadership européen de FIAT. Enfin, la marque est numéro 1 en Italie avec une part de marché de 15,1%.

FIAT est de loin la marque la plus vendue en Amérique du Sud, avec une part de marché de 13,6% et le leader absolu au Brésil, le marché le plus important pour la marque. En 2022, elle y a immatriculé plus de 430 000 unités et enregistré une part de marché de 21,9 % – sa meilleure performance annuelle ainsi que la meilleure de toutes les marques au cours de la dernière décennie. Des résultats exceptionnels obtenus grâce à des produits qui ont conquis les différents segments du marché brésilien : 24,7 % de part de marché dans le segment des petites voitures, près de 50 % dans celui des pickups et 37,1 % dans celui des fourgonnettes. Pour la deuxième année consécutive, la Fiat Strada est le véhicule le plus vendu du marché, tandis que la Fiat Toro est le pickup de taille moyenne (C-pickup) le plus vendu au Brésil. Enfin, les ventes de la berline Cronos ont cru de près de 50% vs.2021 tandis que le SUV compact Pulse a dépassé les 50.000 unités vendues.

Sur la zone Afrique – Moyen-Orient, la performance de FIAT est particulièrement significative en Turquie. Pour la quatrième année consécutive, la marque FIAT prend le leadership du marché avec une pénétration de 18,7%. La Fiat Tipo décroche ainsi le titre de véhicule le plus vendu du pays et celui de reine de son segment.