Nous ne couvrirons pas la campagne des législatives

En accord avec ses rédactions, dans les langues arabe, française et anglaises, Africanmanager a décidé de ne pas couvrir la campagne électorale des législatives anticipées de 2022. Cette décision, fait suite à celle de l’ISIE mettant entre ses seules mains, le contrôle des médias qui suivront cette campagne. Cela, d’autant plus que l’ISIE oblige tout média à lui fournir, en avance et en préalable, son programme de couverture, ce que nous considérons une tentative d’intrusion dans la liberté de presse, net comme un instrument de contrôle des médias dans ces législatives.

Nous ne tentons pas ainsi de prendre part au différend Haica-Isie. Par ce Boycott, nous voulons simplement éviter que notre comportement en tant que média lors de cette campagne, soit jugé par des non-pairs, et soit peut-être mal-interprété, dans une conjoncture politique des plus délicates, pour la Tunisie et pour la liberté de la presse aussi, à l’ombre du décret 52 véritable épée de Damoclès sur la liberté de la presse en Tunisie et la liberté de penser, dont parlait le chef de tout l’Etat tunisien à Djerba. Nous nous limiterons donc à donner l’information des résultats de ces législatives.