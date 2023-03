En attendant les résultats des analyses, empoisonnement et mort de bestiaux dans des zones rurales de Mateur

Le journal Alchouroik du mardi 28 mars a rapporté que des petits éleveurs de bovins dans des zones rurales de la délégation de Mateur, gouvernorat de Bizerte, ont déploré, dernièrement, l’empoisonnement et la mort de quelques uns de leurs bestiaux et attendent les résultats des analyses effectuées sous l’égide du commissariat régional de développement agricole pour déterminer les causes exactes de ces empoisonnements récurrents, selon eux.

De son côté, le président du syndicat régional des agriculteurs, Imed Waâdhour, a indiqué qu’en attendant les conclusions des analyses, les structures professionnelles agricoles appellent les autorités agricoles à ouvrir le dossier du changement de la composition des aliments concentrés pour bétail de 18 à 14%, s’agissant notamment des aliments pour veaux d’engraissement et vaches, outre le dossier des usines spécialisées en la matière. Il a réclamé réactivation du travail des cellules de vulgarisation agricole pratiquement absentes sur le terrain, a-t-il dit.