En visite en Libye, Chaoued reçu par Dbeibah

Le chef du gouvernement d’unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, a accueilli, ce lundi, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, qui effectue une visite de travail en Libye.

Selon un communiqué du département, Chaoued a souligné l’importance de renforcer le partenariat entre les deux pays dans les domaines de l’emploi, de la mobilité de la main-d’œuvre, de l’entrepreneuriat privé, de la formation des formateurs, de l’ingénierie de la formation, ainsi que de l’échange d’expériences et de savoir-faire.

Le ministre de l’Emploi a également exprimé la profondeur des relations fraternelles et historiques entre les deux pays, selon la même source.

De son côté, Abdelhamid Dbeibah, a souligné la nécessité de développer davantage la coopération entre les deux pays à travers la relance des mécanismes de coopération bilatérale et la création d’un environnement propice à la réalisation des intérêts communs, en particulier dans les domaines économique et social.

La visite de Riadh Chaoued en Libye vise à promouvoir la coopération tuniso-libyenne dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle à travers de nombreuses activités et visites de terrain, dont la tenue des travaux de la commission technique mixte entre les deux pays, selon le ministère.

