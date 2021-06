Encore un contretemps pour la traversée à la nage Tunisie-Sicile

La perspective était ouverte pour permettre à Neil Agius de tenter son record du monde de natation de la Tunisie à la Sicile, mais le projet est en suspens en raison d’une vague de mauvais temps qui rend la traversée dangereuse.

« Hier soir, à 18 heures, la fenêtre de l’expédition s’est ouverte », a déclaré le nageur d’ultra-endurance sur les médias sociaux. « Toute l’équipe est prête, tout est en place et en stand-by avec un préavis de 24 heures pour partir ».

Agius tentera de nager de la Tunisie à la Sicile – une distance éreintante de 150 kilomètres dans les eaux froides de la Méditerranée. S’il réussit à nager, il sera la première personne de l’histoire à le faire.

Cependant, la pluie et les orages en Tunisie vont entraîner des retards, avec la possibilité que la tentative soit complètement reportée.

« En raison des basses pressions et de la vague de chaleur que nous connaissons à Malte, la mer est loin d’être idéale pour nager », a déclaré Agius.

« On m’a également informé que nous devrions peut-être envisager d’autres options », a-t-il poursuivi. « C’est une pilule difficile à avaler. J’ai travaillé jour et nuit ces six derniers mois pour faire de ce rêve une réalité, mais cela fait partie des défis à relever pour entreprendre une telle expédition et c’est pourquoi nous devons avoir un état d’esprit fort pour continuer. »

Agius a terminé son intervention en déclarant que, quoi qu’il arrive, il tentera toujours de battre le record du monde.

Agius nagera pour sensibiliser l’opinion publique à l’initiative « Wave of Change », fondée par l’homme lui-même dans le but de faire prendre conscience de la nécessité de sauvegarder l’environnement de Malte et d’inspirer et de soutenir les personnes désireuses d’avoir un impact positif sur leur environnement.