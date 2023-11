Encouragement financier de la céréaliculture à Gafsa

L’Office du développement du Sud a accordé des crédits d’un montant de 250 mille dinars au profit de cinq associations de développement agricoles dans des localités et zones d’activités agricoles au gouvernorat de Gafsa, savoir les localités et zones de Sned, Zanouche, Ksar Gafsa, Sidi Aiche, Gafa sud et Gafsa nord, et ce pour financer des prêts saisonniers dans le cadre de l’encouragement de la céréaliculture dans la région.

Selon le correspondant régional de Radio Mosaïque FM, ces crédits viennent grossir des prêts d’un montant de 500 mille dinars consentis dans le même but par la Banque tunisienne de solidarité (BTS).

Il s’agit de promouvoir la céréaliculture dans le gouvernorat de Gafsa, et des activités agricoles moins consommatrices d’eau.