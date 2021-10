Energie: Flambée des exportations tunisiennes de 126%

Les exportations des produits énergétiques tunisiens ont enregistré une hausse en valeur de 126% accompagnée par une hausse des importations en valeur de 21%, indique le rapport mensuel de la conjoncture énergétique, du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, rendu public, jeudi, 14 octobre 2021.

Selon la même source, le déficit de la balance commerciale énergétique a baissé de 9% au cours des 8 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l’année dernière. Il est passé de 3426 MDT durant les huit premiers mois de 2020 à 3135 MDT durant les huit premiers mois de 2021, soit une diminution de 9% (en tenant compte de la redevance du gaz transité exportée), La demande nationale de produits pétroliers a enregistré une hausse de 10% pour se situer à 2983 mille tonnes équivalent pétrole (ktep), à fin août 2021, par rapport à la même période de l’année dernière.

Cette hausse est due principalement à la levée des mesures de confinement général prises par le gouvernement, l’année dernière. Ainsi, la demande des essences a augmenté de 7% et du gasoil de 12%.

De même, la consommation de carburants routiers, qui représente 64% de la consommation totale des produits pétroliers, a augmenté, à fin août 2021, de 11% par rapport à fin août 2020. La consommation de GPL a augmenté de 2% entre fin août 2021 et fin août 2020.

Par contre, le pétrole lampant a diminué de 9% durant la même période.

La consommation de coke de pétrole (utilisé exclusivement par les cimenteries) a augmenté de 19%, alors que la consommation de jet aviation a enregistré une hausse de 8% à fin août 2021, par rapport à la même période de l’année précédente.

Le déficit d’énergie primaire a baissé de 13% à fin août 2021, à 3 Millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) contre un déficit enregistré de 3,5 Mtep, à fin août 2020, et ce, en comptabilisant la redevance du gaz algérien.



Le taux d’indépendance énergétique monte à 53%

D’après le rapport mensuel de la Conjoncture énergétique, «le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources d’énergie primaire par la consommation primaire, s’est situé à 53% courant les huit premiers mois de 2021 contre 43% courant les huit premiers mois de 2020 ». Alors que, sans comptabilisation de la redevance, le taux d’indépendance énergétique se limiterait à 43% contre 39%.



L’allègement du déficit du bilan d’énergie primaire est dû à l’amélioration des ressources d’énergie primaire, qui se sont situées à 3,45 Mtep à fin août 2021, enregistrant une hausse par rapport à la même période de l’année précédente de 33%.

« Cette hausse est due à l’augmentation de la production nationale du pétrole, du gaz et aussi de la redevance du passage du gaz algérien qui a enregistré une hausse de plus de 150% durant les huit premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l’année précédente ».



Les ressources en énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et du gaz qui participent tous les deux à hauteur de 77% de la totalité des ressources d’énergie primaire.

La part de la redevance gaz algérien a presque doublé en l’espace d’un an, sa part est passée de 10% à 19%. La part de l’électricité renouvelable (production STEG uniquement) reste timide et ne représente que 1% des ressources primaires.



Pour ce qui est de la demande en énergie primaire, elle a augmenté de 7% entre les huit premiers mois de 2020 et les huit premiers mois de 2021 pour passer de 6,1 Mtep à 6,5 Mtep, suite à la hausse de la demande en gaz naturel de 4% et celle en produits pétroliers de 10%.