Energie primaire : Hausse du déficit de 14% à fin février 2025

Le bilan d’énergie primaire est déficitaire de 0,94 Mtep, à fin février 2025, enregistrant ainsi une hausse de 14% par rapport à fin février 2024, et ce, en comptabilisant la redevance, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources d’énergie primaire par la consommation primaire, s’est situé à 37%, à fin février 2025 contre 42% à fin février 2024.

Sans comptabilisation de la redevance, le taux d’indépendance énergétique se limiterait à 30% à fin février 2025 contre 33% durant la même période de 2024.

Les ressources d’énergie primaire se sont situées à 0,6 Mtep, à fin février 2025, enregistrant, ainsi, une baisse par rapport à la même période de l’année précédente de 7%. Cette régression est due principalement à la diminution de la production nationale du pétrole brut et du gaz naturel.

Les ressources d’énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et du

gaz qui participent tous les deux à hauteur de 74% de la totalité des ressources d’énergie primaire.

La part de l’électricité renouvelable (production STEG et privée et autoproduction) reste timide et ne représente que 2% des ressources primaires.

A signaler que la redevance sur le transit du gaz algérien a enregistré une baisse de 11%, à fin février 2025 par rapport à la même période 2024.

La demande d’énergie primaire a, quant à elle, augmenté de 5%. La demande du gaz naturel a progressé de 6% et celle des produits pétroliers a enregistré une hausse de 4%.

La structure de la demande en énergie primaire a enregistré un léger changement, en effet, la part de la demande des produits pétroliers est passé de 51%, à fin février 2024 à 50%, durant la même période de 2025. Celle du gaz naturel a augmenté, par contre, de 48 % à 49%.