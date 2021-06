Ennadha appelle à la solidarité entre les pouvoirs

Le Mouvement Ennahdha a appelé, dimanche, à « la solidarité entre les pouvoirs à Carthage, au Bardo et à la Kasbah », préconisant de passer outre les adversités politiques et les surenchères et d’éviter les « discours populistes irresponsables qui ne tiennent pas en compte les intérêts suprêmes du pays ».

- Publicité-

Dans une déclaration publiée à l’occasion du 40ème anniversaire de sa fondation (6 juin 1981), le parti a souligné le besoin de lancer un dialogue national, sans exclusion aucune, afin de consacrer le partenariat politique dans la gestion des affaires nationales et convenir des solutions adéquates aux défis économiques et sociaux qui ne cessent d’augmenter.

Selon le Mouvement, la stabilité politique compte parmi les conditions nécessaires au redressement économique, car elle permettra au gouvernement d’entreprendre les réformes nécessaires et relancer le processus de développement.

« La situation économique, sanitaire et sociale étant extrêmement difficile, il est impératif de rester solidaires à tous les niveaux et dans tous les secteurs afin de réduire l’impact de la crise sur les catégories sociales les plus démunies et sauver leur pouvoir d’achat », indique-t-on de même source.