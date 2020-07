Ennahdha déférera à ce qu’aura décidé la présidence de la République

Le porte parole officiel du mouvement Ennhahdha, Imed Khemiri, a affirmé, vendredi, que son parti se garde de s’engager dans des sentiers dominés par l’interprétation de la Constitution à l’ère post-Fakhfakh. Cité par Mosaïque fm, il a ajouté qu’Ennahdha s’alignera sur ce qu’aura décidé la présidence de la République à ce sujet.

Concernant le prochain chef du gouvernement et la composition ministérielle, il a souligné que le mouvement Ennahdha engagera un dialogue avec tous les groupes parlementaires sur la base des résultats des élections de 2019, et s’efforcera d’éviter les écueils du passé, citant notamment le « véto à l’origine de la formation d’un gouvernement désaccordé et dissonant ».