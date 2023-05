Ennahdha dénonce la condamnation de son président à un an de prison

Suite à la condamnation de son président Rached Ghannouchi à un an de prison et à une amende, pour terrorisme, le mouvement Ennahdha a dénoncé ce jugement qualifié de « jugement politique injuste », selon Radio Expresse FM , citant maitre Samir Dilou, avocat de Ghannouchi.

Dans un communiqué publié lundi 15 mai, le parti islamiste a réclamé la libération de son président , estimant que « Ghannouchi est détenu pour avoir exprimé son opinion », signalant « qu’il n’avait jamais hésité à se présenter devant le juge d’instruction lors de précédentes occasion, cependant, lorsqu’il s’était rendu compte qu’on voulait délibérément lui nuire, il avait jugé opportun de ne pas le faire ».

Le mouvement Ennahdha a évoqué « les écrits de Ghannouchi hostiles au terrorisme et à l’extrémisme et prônant la modération et le juste milieu ».

Selon les déclarations faites par l’avocat Samir Dilou via téléphone à cette même Radio, la chambre correctionnelle chargée de juger les affaires à caractère terroriste au Tribunal de première instance de Tunis a condamné Rached Ghannouchi à un an de prison et à une amende.