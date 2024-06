Ghannouchi condamné à la prison et au contrôle administratif

La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a confirmé, ce lundi, le jugement rendu initialement et à condamné Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahdha, à un an de prison et à une amende de 1 000 dinars, rapporte Mosaïque fm.



Elle l’a, également, soumis à un contrôle administratif pendant trois ans, à compter de la date d’expiration de la peine privative de liberté.

Le dossier porte sur une plainte déposée par un syndicaliste sécuritaire contre Rached Ghannouchi, accuséé d’apologie du terrorisme, au cours l’oraison funèbre qu’il a prononcée, début 2023, lors de l’enterrement d’un dirigeant du mouvement, où il a traité le corps de la police de « taghout » (tyran). Pour rappel, Ghannouchi avait été condamné en appel à quinze mois de prison dans cette affaire, avant de faire appel du jugement. La Cour de cassation a décidé