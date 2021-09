Ennahdha dénonce « l’approche dangereuse » de Saied

Le mouvement Ennahdha a réaffirmé qu’il rejette l' »approche dangereuse » adoptée par le président Kais Saied depuis juillet, lorsqu’il a imposé des « mesures d’exception ». Son approche, a déclaré le mouvement, est une tentative d’abolir la constitution et d’introduire une législation pour un régime présidentiel, en contournant le parlement. Ce faisant, il tente de diviser les Tunisiens et d’humilier les groupes d’opposition dans ce qui équivaut à un « déni » de la révolution de 2010/11.

Dans une déclaration , Ennahdha a dénoncé l' »engourdissement » des institutions de l’État en l’absence d’un gouvernement stable ainsi que la suspension du Parlement. « Cela exacerbe la crise économique, financière et sociale étouffante et écorne davantage l’image de la Tunisie, notamment auprès de nos partenaires financiers et internationaux. »

Le mouvement a souligné que Saied a l’intention d’abolir la constitution même qu’il prétend respecter et suivre. « Pour sortir de ces conditions dangereuses, a-t-il dit, toutes les forces politiques et sociales doivent travailler ensemble pour la stabilité politique, condition préalable à une percée économique et sociale. »