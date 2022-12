Dans un communiqué publié jeudi soir 29 décembre, le mouvement de la tendance islamique Ennahdha, une des principales formations opposées au processus du 25 juillet 2021, a réagi à son tour négativement à la loi de finances pour 2023, estimant qu’elle est une loi de l’appauvrissement des tunisiennes et des tunisiens, se contentant d’augmenter la pression fiscale sur les classes moyennes et vulnérables , afin de mobiliser les ressources nécessaires au financement des dépenses croissantes du budget de l’Etat qui ont été relevées sans tenir compte de la situation difficile des finances publiques.

Le communiqué rendu public à l’issue de la réunion du bureau exécutif sous la présidence du président du parti, Rached Ghannouchi, et répercuté par Radio Jawhara FM, a constaté « qu’il y a eu une augmentation du budget de l’institution présidentielle au détriment des budgets de secteurs sensibles tels la santé, l’enseignement et le transport, parallèlement à l’augmentation des charges supportées par les catégories pauvres et vulnérables à travers des hausses prévues et non étudiés des prix des carburants, des produits de consommation de base sans les mesures d’accompagnement appropriées.