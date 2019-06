Ennahdha discute avec Chahed de « l’avenir du pouvoir après les élections » !

Le mouvement Ennahdha s’impatiente d’obtenir de Youssef Chahed des clarifications sur le choix qu’il est sommé de faire entre « continuer de remplir son office de chef du gouvernement », et « se consacrer à son projet et avenir politiques et aux élections présidentielles et législatives », selon le président du conseil de la Choura, Abdelkrim Harouni.

Dans une interview publiée lundi par l’hebdomadaire « Assabah Ousboui », il a cependant révélé que « nous sommes en dialogue avec le chef du gouvernement et nous sommes en train de tisser avec lui un partenariat qui serve les intérêts du pays pour le restant de son mandat et ce pour mettre en place les meilleures conditions pour les élections, la négociation et le dialogue sur l’avenir du pouvoir après les élections de 2019», selon ses dires.