Ennahdha dit ne pas craindre des élections anticipées et appelle Fakhfakh à temporiser

Le président du conseil de la Choura, Abdelkrim Harouni, a appelé, vendredi, le président de la République, Kais Saied à intervenir pour apporter la démonstration que la personnalité qu’il a chargée de former le gouvernement est effectivement apte à remplir cette mission et ce pour « éviter que l’on aille aux élections anticipées », selon ses déclarations rapportées par Mosaïque fm.

A cet égard, il a affirmé que le mouvement Ennahdha ne craint pas les élections anticipées, soulignant que la composition du gouvernement proposée jusqu’à maintenant par Elyès Fakhfakh ne jouit pas de sa confiance, et appelant ce dernier à temporiser et à ne pas soumettre au chef de l’Etat la composition du gouvernement et de poursuivre les négociations afin de s’assurer que le gouvernement obtiendra la confiance du parlement.