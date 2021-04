Ennahdha réitère la nécessité d’instaurer la Cour constitutionnelle

Le mouvement Ennahdha a réitéré la nécessité de parachever l’élection, lors de la séance plénière prévue le 8 avril, des trois membres restants de la Cour constitutionnelle et d’instaurer cette dernière.



Dans une déclaration, publiée ce lundi 5 avril 2021, à l’issue de la clôture de ses journées parlementaires, tenues du 2 au 4 avril courant, Ennahdha a appelé à plus de coopération et de concertation entre les groupes parlementaires qui soutiennent le gouvernement, en vue d’assurer la stabilité gouvernementale et parlementaire.

- Publicité-