Ennahdha rejoindrait le gouvernement…sous condition

Le dirigeant au mouvement Ennahdha, Imed Hammami, a indiqué que son parti n’a pas encore tranché la question de sa participation au prochain gouvernement bien que, dans le fond, il convienne de rejoindra le gouvernement mais à des conditions qu’il va falloir discuter avec le chef du gouvernement désigné, a-t-il affirmé dans une déclaration à Mosaïque fm.

Ila rappelé qu’Ennahdha insiste sur la nécessité d’élargir la ceinture politique comme le réclame le dernier conseil de la Choura. Le Mouvement est pour un gouvernement restreint et des mesures urgentes et efficaces relatives au pouvoir d’achat, à la sécurité, à l’instauration de la confiance entre les autorités et les citoyens parallèlement à une bonne gestion du dispositif du pouvoir entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire.