Ennaifer: La Tunisie a perdu son indépendance et sa souveraineté

Après les propos de l’expert économique Jamel Aouididi, considérant que le Fonds Monétaire International (FMI) s’ingérait dans les affaires internes tunisiennes, que la balance commerciale avec la France n’était pas déficitaire et que la Banque Centrale de Tunisie ne devait pas jouir de son indépendance, le vice-président de la Fédération nationale du textile et de l’habillement, Nafaâ Ennaifer, a indiqué que les déclarations de l’expert économique, sont un tissu de contre-vérités.

Dans une déclaration à la Radio Express Fm, Ennaifer a évoqué l’accroissement du déficit budgétaire du pays et l’absence de réformes profondes. Il a affirmé que le climat des affaires s’était considérablement détérioré. « Dire que la solution ne réside pas en l’obtention de 1,9 milliard de dollars du FMI, mais en baissant le déficit budgétaire est complètement erroné. Il n’y a aucun lien entre les deux. Le déficit budgétaire résulte de l’incapacité à concurrencer les autres marchés, de la dégradation de la situation des finances publiques et de l’absence de réforme », a-t-il ajouté.

La Tunisie, selon lui, a perdu son indépendance et sa souveraineté en raison de l’absence de réforme et du besoin de recourir à des prêts afin de verser les salaires et d’acquérir les céréales et les produits énergétiques.