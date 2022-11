Ennakl, désormais revendeur de bornes de charges automobiles

Ennakl Automobiles annonce la signature d’un contrat de partenariat avec la société internationale « Wallbox » installée dans la zone franche de Barcelone, pour la commercialisation en Tunisie de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces dispositifs, fabriqués en Europe, permettent la recharge d’une voiture électrique de la façon la plus sécurisée possible tout en réduisant le temps de charge et apportent une sécurité supplémentaire due aux dispositifs de protection intégrés et à l’installation électrique nécessaire (confiée en Tunisie à des installateurs professionnels certifiés).

La recharge serait, selon le communiqué, évolutive en fonction de leur consommation instantanée, et peuvent être commercialisés aux particulier, ou être installés au sein d’une entreprise ou d’une collectivité (semi-public) ou être déployés dans des lieux publics. Et ce n’est qu’en allant sur certains sites, non commerciaux, qu’on pourrait en apprendre plus sur cette solution de recharge électrique qu’Ennakl propose … en quelque sorte pour les riches, car de de telles voitures ne sont pas à la portée, même de la classe moyenne supérieure, et encore moins le reste des automobilistes qui ont pourtant plus besoin de réduire leur consommation en carburants.

« Enfin, avec la signature de ce partenariat, Ennakl Automobiles (qui ne commercialise en électrique que des grosses cylindrées comme Porsch et Taycan, n’annonce pas le prix, ni le type de voiture compatible), prend définitivement le virage de l’électrique, et contribue ainsi à la mise en place en amont d’une infrastructure nationale propice au lancement de ces nouvelles énergies dans le secteur de l’automobile en Tunisie », dit le communiqué.