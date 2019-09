Ennakl sous contrôle fiscal approfondi

«La société Ennakl Automobiles SA a reçu en date du 23 avril 2019, une notification pour un contrôle fiscal approfondi couvrant les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 portant sur les différents impôts et taxes auxquels la société est soumise. A la date de publication des états financiers, la société n’a pas encore reçu de notification des résultats de ce contrôle fiscal, et l’issue de ce contrôle reste ainsi indéterminée». C’est ce qu’on apprend dans le rapport des commissaires aux compte de l’entreprise du groupe Amen (52,39 % des actions) et de PGH (29,3 % des actions).

Communiqué