Enseignement 100% à distance dans tous les établissements universitaires

A l’issue de la réunion du conseil des universités, tenue en ligne vendredi, il a été décidé de poursuivre l’apprentissage hybride (enseignement présentiel et distanciel) dans les différentes institutions universitaires les vendredi 30 et samedi 31 octobre 2020, le passage à l’enseignement à distance (100%) pendant une période de deux semaines, soit du lundi 2 novembre au samedi 14 novembre 2020 et le retour à l’enseignement hybride dès le lundi 16 novembre 2020.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, tous les étudiants qui ne peuvent pas accéder à distance au contenu des cours disponibles pourront utiliser les salles équipées d’ordinateurs connectés à Internet disponibles dans les institutions universitaires afin de pouvoir suivre les cours à distance, tout en permettant aux étudiants d’autres institutions d’utiliser ces salles dans la mesure du possible.

Les étudiants des facultés de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et de l’Ecole nationale de médecine vétérinaire pourront, quant à eux, poursuivre leurs stages de formation en respectant le protocole sanitaire.

D’après la même source, il a été décidé de reporter tous les devoirs de contrôle programmés durant la période du 02 au 14 novembre 2020 et d’informer les étudiants du nouveau calendrier. Toutefois, le Conseil a souligné que l’évaluation ne peut pas se faire à distance.

Concernant la discussion des projets de fin d’études et des thèses de doctorat, le conseil des universités a décidé d’adopter la décision du 20 mai 2020 émise par le Ministère et qui autorise la présence uniquement du candidat et des membres du comité de discussion tout en respectant le protocole sanitaire.

Une autorisation exceptionnelle pour discuter à distance le projet de fin d’études ou le master est attribuée aux étudiants bloqués à l’étranger, avec la nécessité de prévoir un observateur de l’établissement dans lequel l’étudiant réside actuellement à l’étranger et qui sécurise la discussion à distance avec l’institution universitaire tunisienne concernée ou d’organiser cette rencontre à distance dans les missions universitaires tunisiennes à l’étranger et ce, après coordination avec la direction générale de la coopération internationale.

Parmi les autres décisions du conseil des universités, la poursuite du travail dans les foyers et les restaurants universitaires

La réunion du Conseil des Universités s’est tenue en présence de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du chef du cabinet, avec la participation des Directeurs Généraux et de plusieurs conseillers au ministère ainsi que du Président de l’Institut de Recherche Agricole et d’Enseignement Supérieur et du Directeur Général de l’Education Physique et de la Formation Et des recherches au ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion professionnelle.