L’ANPE appelle ministère et syndicats de l’enseignement à s’asseoir à la table du dialogue

L’association nationale des parents et des éducateurs (ANPE) a appelé le ministère de l’éducation et les syndicats de l’enseignement à s’asseoir à la table du dialogue qui selon elle, « reste le meilleur moyen de résoudre les questions en suspens ».

Dans un communiqué publié sur fond de persistance du conflit opposant le ministère de l’éducation aux syndicats de l’enseignement de base et du secondaire, cette association a exprimé son mécontentement face à cette situation selon laquelle l’élève a été « pris en otage » soulignant l’impératif de mettre les élèves à l’écart des tractations politiques.

L’association des parents et des éducateurs a mis en garde contre les répercussions négatives de la décision du passage automatique des élèves dans tous les cycles d’enseignement (à l’exception des élèves de la 4e année secondaire) qui aura pour conséquence l’augmentation du nombre des décrocheurs scolaires, dont le nombre s’élève à 150 par an, selon les dernières statistiques.

Elle a fait porter la responsabilité de la dégradation du secteur éducatif et des difficultés matérielles du corps enseignant, au ministère de l’éducation, à la présidence du gouvernement et à l’UGTT, exprimant son soutien à tout mouvement pacifique visant la revendication des droits légitimes des enseignants, conformément aux accords signés avec la partie syndicale.

Cette association a également appelé à l’ouverture d’un dialogue national pour la réforme du secteur éducatif dans les meilleurs délais avec la participation de tous les intervenants sans exclusion aucune.