Enseignement de base: Le syndicat stigmatise la « décision illégale » du ministère

Le statut de l’école publique en Tunisie est en déclin continu, que ce soit en termes d’infrastructures ou en termes d’image de cette institution importante dans la vie du citoyen tunisien, a noté la membre de la Fédération générale de l’enseignement de base, Amel Radhaouani, soulignant, dans des déclarations à Diwan Fm, que l’éducateur ne peut porter la responsabilité de ce déclin, d’autant moins que le ministère et la société tunisienne se sont regroupés autour de l’école pour apporter un soutien matériel et moral.

Elle a également estimé que la demande de s’asseoir à la table des négociations faite par le Syndicat visait à identifier les raisons de continuer le blocage des salaires des enseignants malgré la levée de la décision de rétention des notes en plus de discuter de plusieurs dossiers professionnels.

Elle a expliqué que la partie syndicale a préféré ne pas porter préjudice au côté éducatif et didactique de l’élève dans les négociations avec le ministère de l’Éducation, éviter les grèves et prendre la décision de rétention des notes pour protéger et préserver les acquis de l’élève, mais le ministère a recouru à une décision illégale et à un précédent dans l’histoire de l’école tunisienne pour « frapper l’éducateur », selon ses dires .