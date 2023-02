Enseignement supérieur : Réunion le 7 février entre le ministre et le syndicat

Participant, mardi 31 janvier, à un débat organisé par Attessia TV, sur le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le secrétaire général de la Fédération nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique relevant de l’UGTT, Nizar Ben Salah, a indiqué qu’une réunion est programmée pour le 7 février avec le ministre en vue d’examiner les questions en instance intéressant le secteur.

La tension n’a pas cessé de marquer les rapportes entre les enseignants chercheurs du supérieur et l’autorité de tutelle. Dernièrement, c’est la réduction substantielle du budget du département qui a inquiété et indigné les professeurs et chercheurs universitaires qui ne cachent pas leur peur de voir le secteur public de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique régresser à cause de ces coupes budgétaires.

La Fédération rappelle à maintes occasions que près de 18% du personnel enseignant et chercheur tunisien ont quitté la Tunisie pour aller travailler à l’étranger.