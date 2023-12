Entre 500 et 600 cas d’Alzheimer par an en Tunisie

La 26ème session des Journées Pharmaceutiques du Sud, organisées sur l’île de Djerba, se sont achevées ce dimanche 17 décembre 2023. Plus de 400 pharmaciens de différentes régions y ont participé.

Parmi les participants à ce forum scientifique figuraient un groupe de médecins et de professeurs d’université qui ont donné des conférences spécifiquement consacrées à la maladie d’Alzheimer.

Dr Jamal Zawali, professeur de neurologie à la Faculté de médecine de Tunis et médecin à l’Hôpital militaire, a , dans une déclaration à Mosaïque fm, indiqué que l’Alzheimer n’est pas un phénomène, mais plutôt une maladie connue depuis des centaines d’années, qui touche la mémoire, en particulier chez les personnes de plus de 65 ans, ajoutant que cette maladie est courante, surtout en Europe.

Ila précisé que la maladie d’Alzheimer existe également en Tunisie en raison de l’augmentation continue du taux d’espérance de vie, notant que cette maladie est diagnostiquée quotidiennement et que le nombre de cas de maladie d’Alzheimer en Tunisie atteint entre 500 et 600 cas par an.

