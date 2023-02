Entre février 2022 et février 2023 : Augmentation des prix atteignant 350% pour certains produits agricoles

Dans un article consacré à l’augmentation des prix des produits agricoles et autres denrées de base, entre février 2022 et février 2023, le journal Assabah, du 14 février 2023, se référant à des données de diverses sources officielles, a constaté que les hausses ont atteint pour certains produits agricoles, comme les tomates, 350%, contre 120% pour les oignons et 33% pour les pommes de terre.

Les prix des viandes rouges ont grimpé à 40 dinars, contre 28 dinars en février 2022.

Le journal a rapporté des déclarations du président de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur, Lotfi Riahi, dans lesquelles il a préconisé la fixation de prix plafond pour tous ces produits.