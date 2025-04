Entrée en exploitation des compteurs intelligents de la SONEDE à Sedouikech à Djerba

Les compteurs intelligents de la SONEDE sont entrés en exploitation dans la région de Sedouikech (délégation de Djerba Midoun) a annoncé, mardi, le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche, chargé des Ressources hydrauliques, Hamadi Habaieb.

Ce projet qui concerne 2067 foyers et commerces, s’inscrit dans le cadre d’une expérience pilote menée à Djerba et visant, dans un premier temps, à installer 3 000 compteurs intelligents, en attendant de la généraliser à toute l’île de Djerba ainsi qu’au gouvernorat de Médenine et aux autres gouvernorats, une fois les financements nécessaires mobilisés.

Il a expliqué que cette expérience pilote permettra de contrôler à distance et en temps réel, l’approvisionnement en eau, de détecter les fuites en temps réel et de relever à distance la consommation, améliorant, ainsi, les services de facturation et de comptage.

Le secrétaire d’Etat a souligné que l’installation de ces compteurs intelligents est l’une des solutions retenues pour atténuer les fuites d’eau, qui constituent un problème réel dans toutes les régions en raison de la vétusté du réseau qui s’étend sur 59 000 km de long et dont une bonne partie (20%) est vieille de plus de 50 ans.

Il a fait savoir qu’une cellule de vigilance a été mise en place au sein du ministère de l’Agriculture pour recueillir les réclamations des citoyens, permettant, ainsi, une intervention rapide en cas de fuite.

Habaieb a, encore, souligné qu’un vaste programme de sensibilisation à l’importance de cette ressource a été mis en place en coordination avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat étant donné que la consommation d’eau moyenne par touriste s’élève à 350 litres/jour contre une moyenne de consommation comprise entre 120 et 150 litres/jour en Tunisie.

Un programme de sensibilisation est, également, mis en œuvre au niveau de l’île de Djerba ainsi qu’au niveau national pour économiser l’eau et sensibiliser les propriétaires d’hôtels à l’importance de prendre des mesures permettant de rationaliser l’usage de cette ressource, notamment le remplissage des piscines avec de l’eau de mer, l’arrosage des jardins et des espaces verts avec de l’eau traitée …

Quant à la situation de l’eau dans le pays, Habaieb a évoqué une situation difficile et critique en raison de la succession des années de sécheresse, rappelant que le taux de remplissage des barrages n’a pas dépassé 36,1%. Il a, à ce titre, indiqué que les pluies enregistrées dernièrement, ont eu un impact positif sur les cultures pluviales, mais elles n’ont pas beaucoup amélioré les réserves des barrages.

