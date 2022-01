Entreprises publiques-finances: Les transferts effectués par l’Etat représentent 8,9 du PIB, en 2020

«Les transferts effectués par l’Etat en 2020, au profit des structures et entreprises publiques représentent, 8,9 du PIB, contre 7,5% du PIB, en 2019 », a fait ressortir un rapport sur « Les entreprises publiques », publié mardi par le ministère de Finances.

- Publicité-

La plupart de ces transferts, soit 60%, ont été orientés vers les établissements et entreprises suivant: la STIR, la STEG, l’Office de Céréales, la CNSS et la CNRPS, précise le rapport, faisant état d’une augmentation de ces transferts d’une année à l’autre. En 2020, ceux-ci ont atteint 9,9 milliards de dinars, ce qui correspond à une hausse de 15%, par rapport à 2019 et de 21% par rapport les prévisions de la Loi de Finances 2020.

Par ailleurs, le volume de crédits octroyés à ces entreprises, avec garantie de l’Etat, a augmenté de 52%, durant la période 2016-2020, passant de 11,2 milliards de dinars en 2016, à 17,2 milliards de dinars en 2020, soit 14,7% du PIB.

L’accroissement des pertes enregistrées par les entreprises publiques depuis 2011, notamment par les sociétés exerçants dans le domaine de phosphates, et de télécommunications, ainsi que les cimenteries, a engendré une chute de recettes de l’Etat provenant de sociétés publiques, lesquelles ont passé de 11% en 2010 de l’ensemble de ressources propres de l’Etat, à 3% en 2020, indique la même source.

Les dettes des établissements publics vis-à-vis de l’Etat ont augmenté de 8,2%, pour dépasser les 6,5 milliards de dinars en 2020, en comparaison avec 2019. Ces dettes sont essentiellement d’ordre fiscal (41%), outre les prêts et avances sur trésorerie (38%).

Les sommes dues par ces entreprises à l’Etat, ont atteint, quant à elles, 9,3 milliards de dinars, soit une hausse de 10%, par rapport à 2019, et de 55%, en comparaison avec 2018.

Il s’agit surtout de primes non régularisées représentent (70% de ces créances) et elles reviennent essentiellement à la STEG (2,6 milliards de dinars), l’Office de Céréales (2 milliards de dinars) et la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (1,4 milliard de dinars).