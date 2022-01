Entretien Majoul-Zahi sur la réactivation du Conseil national de dialogue social

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, doit rencontrer , ce mardi après-midi, le président de l’UTICA, Samir Majoul, dans le cadre du suivi de l’application de l’accord sur les augmentation salariales et des primes dans le secteur privé au titre des années 2022, 2023 et 2024, rapporte Mosaïque fm.

Il doit y être également question des grandes lignes et des préparatifs de la réactivation du Conseil national de dialogue social qui groupe le gouvernement, et les partenaires sociaux et représente un espace officiel pour les négociations sociales.

Le Conseil a vocation à diriger le dialogue social relatif aux questions sociales et économiques d’intérêt pour les trois partenaires sociaux dans un cadre garantissant la continuité et la régularité du dialogue social.