Entretien téléphonique Saïed-Dbaiba, la question migratoire évoquée

Un entretien téléphonique a eu lieu, mardi, après-midi, entre le président de la République, Kais Saïed et le chef du gouvernement d’unité nationale libyen, Abdelhamid Dbaiba.

L’entretien a été l’occasion d’évoquer bon nombre de questions dont notamment le phénomène de la migration irrégulière et l’impératif qu’il y a à conjuguer les efforts en vue de trouver des solutions urgentes, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République publié, mardi.

Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour souligner au responsable libyen que pour faire face à la montée en puissance du phénomène de migration irrégulière, il importe de prévoir une » solution collective » faisant impliquer tous les pays concernés, qu’ils soient du sud ou du nord de la Méditerranée.

A ce titre, le président Saïed a rappelé l’initiative qu’il avait annoncée et qui consiste à tenir un sommet de haut niveau associant les différentes parties prenantes pour s’attaquer aux origines du phénomène avant de se pencher sur ses potentielles incidences et retombées.

Aussi, toujours selon la même source, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales, réaffirmant la volonté commune de les promouvoir davantage dans tous les domaines et secteurs.

Les deux parties ont souligné la nécessité de faire aplanir les entraves et obstacles sur la voie de la concrétisation des aspirations des peuples en Tunisie, en Libye et dans le reste des pays de la région.