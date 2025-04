Entretien téléphonique Trump-Netanyahu : « D’accord sur tous les sujets », dit le président américain

Le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont entretenus au téléphone mardi, pour la première fois depuis la visite de Netanyahu à Washington il y a deux semaines.

Selon le message publié par Trump sur son réseau de médias sociaux, Truth Social, la conversation a porté sur de nombreux sujets, notamment le commerce et l’Iran.

« L’appel s’est très bien passé », a-t-il écrit, ajoutant que « nous sommes d’accord sur tous les sujets », sans donner plus de détails.

Contrairement à leur première rencontre en février, celle d’il y a deux semaines aurait été moins fructueuse pour Israël.

Alors que Trump a continué d’exprimer son soutien total à la politique israélienne dans la guerre contre Hamas à Gaza et qu’il a sévèrement averti l’Iran qu’il serait en danger sans un accord, il n’a pas levé les droits de douane de 17 % imposés à Israël.

Un récent rapport du New York Times publié la semaine dernière affirme également que Trump a bloqué une frappe israélienne prévue sur des sites nucléaires iraniens pour favoriser la négociation d’un accord avec l’Iran visant à limiter son programme nucléaire.

Le président américain aurait fait part de sa décision à Israël au début du mois d’avril, selon le rapport, ce qui aurait incité Netanyahu à se rendre à Washington, selon le Jerusalem Post.

