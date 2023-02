Environ 3000 participants attendus à la 6e édition de FITA 2023

Prés de 3000 participants sont attendus à la 6e édition de la Conférence internationale » Financing investment and trade in Africa » (FITA 2023) qui se déroulera, les 3 et 4 Mai 2023, à Tunis, a indiqué le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), principal organisateur de cette manifestation sur le site de la conférence.

FITA 2023 sera l’occasion pour les institutionnels et les acteurs économiques tunisiens de rencontrer de hauts responsables de la finance internationale, des bailleurs de fonds et des gestionnaires de fonds d’investissements afin d’examiner les moyens à même de faciliter l’accès au financement et de relancer l’économie africaine, d’après la même source.

Rassemblant environ 750 managers étrangers venant de près 60 pays et 70 exposants, la nouvelle conférences aura lieu dans une conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée par des crises financières touchant plusieurs pays, notamment africains.

Cette conférence constituera ainsi une opportunité afin de transformer ces différentes crises en opportunités, mettre en place des mécanismes de financement et proposer des alternatives permettant à l’investissement et le commerce inter-africain de continuer à se développer.

Différents panels seront organisés dans le cadre de cette conférence internationale, lesquels s’articuleront autour des thématiques comme l’énergie, le climat, le développement durable, la transformation digitale, les infrastructures, l’eau et la sécurité alimentaire.

Près de 2000 participants de 45 pays ont pris part à la 5e édition de la Conférence internationale » Financing investment and trade in Africa » (les 25 et 26 mai 2022) qui a été marquée par la présentation du livre blanc comportant plus de 30 projets visant à bâtir des ponts de coopération économique, financière et commerciale entre les investisseurs africains et japonais; l’objectif étant de relancer les économies africaines suite à la crise sanitaire du covid-19.