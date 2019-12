Environ 500 jeunes de 14 pays arabes participent à Monastir au “Village de la jeunesse arabe”

La Place des Arts de Monastir s’est transformée mardi soir en un “Village de la jeunesse arabe”, une manifestation organisée par la Commission régionale de la jeunesse et des affaires sportives, sous le slogan “ma nation arabe”, du 17 au 21 décembre, dans le cadre de la célébration de manifestation “Tunis Capitale de la jeunesse arabe 2019”.

La manifestation a débuté par un carnaval réunissant près de 500 jeunes hommes et filles, levant les drapeaux de 14 pays arabes, ou des bannières d’associations tunisiennes scientifiques, culturelles, sportives ou de jeunesse, a indiqué à l’agence TAP, chef du bureau des activités de ma jeunesse auprès de la commission régionale de la jeunesse et des sports de Monastir, Imad Mosli.

Les jeunes participant à ce village ont hissé les drapeaux de la Tunisie, de l’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Libye, de la Palestine, du Sultanat d’Oman, de l’Egypte, de la Jordanie, de la Syrie, de l’Irak, du Soudan, du Yémen et de Djibouti, portant leur tenue nationale distinctive de chacun de ces pays. Un autre nombre de jeunes ont brandi les bannières de certaines associations et organisations tunisiennes, telles que l’Organisation nationale pour la jeunesse tunisienne, l’Organisation nationale pour l’enfance tunisienne, les Scouts tunisiens et l’Association pour la protection de la ville de Lamta.

Au terme du carnaval, une procession a été organisée pour saluer le drapeau tunisien au son de l’hymne national avec la participation de militaires et membres des forces de sécurité, le gouverneur de Monastir, Akram Sebri annonçant ensuite le coup d’envoi de la manifestation “le village de la jeunesse arabe”, en présence d’un large public de tous âges.

Le gouverneur a parcouru les différents pavillons de l’exposition de la manifestation qui comprenait plusieurs stands des pays arabes participants, où les jeunes ont présenté des échantillons du produit culturel et patrimonial qui distingue leur pays. Parmi les participants également le bureau régional de Monastir de l’Instance nationale anti-corruption et l’Association Gastronomie pour tous qui a présenté certaines recettes de la cuisine tunisienne authentique.

Au programme de cet évènement, l’organisation d’un forum de dialogue mercredi et une “Caravane des Jeunes Arabes” jeudi qui visent à approfondir le rapprochement entre les jeunes arabes, à les intégrer dans le tissu national de la jeunesse, et à les l’impliquer dans des programmes à dimension citoyenne, notamment la connaissance du patrimoine, de la civilisation, de la culture et des monuments les plus importants de la Tunisie.