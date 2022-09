Envoi de jeunes tunisiens aux foyers de tension Le dossier de l’affaire comporterait 126 suspects présumé

Citant des sources judiciaires et autres bien informées, des médias tunisiens dont « mosaïque news » croient savoir que l’ancien premier ministre et ministre de l’intérieur nahdhaoui, Ali Larayedh et l’ancien ministre des transports nahdhoui, Abdelkérim Harouni, figurent parmi les suspects présumés dans le dossier de l’affaire d’envoi de jeunes tunisiens aux foyers de tension (entre 2012 et 2016 notamment), remis au parquet dans le cadre d’une plainte en bonne et due forme par l’ex députée Fatma Mseddi.

Le journal électronique « Tunisie numérique » indique, pour sa part, à ce sujet, mardi 13 septembre, que le juge d’instruction près le pôle judiciaires anti terrorisme, aurait ouvert une enquête judiciaire à l’encontre de pas moins 126 individus, dont des personnalités politiques, des avocats, d’anciens cadres sécuritaires, des Imams, dans le cadre de l’affaire.

Il croit savoir que pour l’instant, le nombre de personnes en garde à vue s’élève à dix, dont, Les anciens sécuritaires Fathi Baldi, Abdelkarim Abidi et Fathi Boussida, ainsi que l’homme d’affaires Mohamed Frikha, l’ancien député Ridha Jaouadi et l’Imam Bechir Ben Hassan.