Erdogan s’interroge sur l’absence de sanctions à l’encontre d’Israël

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a accusé Israël de commettre des massacres aveugles contre les Palestiniens dans sa guerre contre Gaza.

« Dans un état de folie totale, le gouvernement israélien massacre les Palestiniens sans aucune distinction », a déclaré Erdogan.

Depuis des mois, « les médias mondiaux et les défenseurs des droits de l’homme sont restés silencieux » alors que des journalistes et des enfants étaient tués, a-t-il ajouté.

« Plus de 7 % de la population a été tuée ou mutilée. Au total, 212 journalistes, qui s’efforçaient de rapporter la vérité depuis le terrain, ont été exécutés ».

En outre, il a accusé les pays occidentaux d’avoir deux poids, deux mesures, affirmant que « au moindre incident, ils sont prompts à imposer des sanctions ».

« Mais je demande où sont les sanctions contre Israël », a-t-il ajouté.

- Publicité-