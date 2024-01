Erreurs médicales : Plus de 500 plaintes par an

Le président de la Commission de la santé des représentants du peuple, Nebih

Thabet, a confirmé que la proposition de Loi fondamentale sur les droits des patients et la responsabilité médicale a été signée par 49 députés et est soumise à la commission pour discussion.

Thabet a déclaré, ce jeudi 25 janvier 2024, dans une déclaration à la radio nationale, que ce projet représente la clé des lois du ministère de la Santé, soulignant qu’il ne s’agit pas d’un dossier facile, selon son estimation.

Pour sa part, le directeur de l’inspection médicale au ministère de la Santé, Sami Rekik, a critiqué le renvoi des médecins et des agents de santé en tant que criminels devant la justice et leur procès, selon le code pénal, comme des cas de droit public, qualifiant cela d’inapproprié, et soulignant qu’environ 500 plaintes liées à des erreurs médicales présumées sont enregistrées chaque année.

Pour sa part, Issam Amri, président de l’Association tunisienne d’aide aux victimes de fautes médicales (ATF), a révélé que les erreurs médicales ont augmenté ces dernières années, notamment au niveau de la chirurgie plastique, et a parlé de l’importance de promulguer une loi sur les droits des patients et la responsabilité médicale.