ES Hammam-Sousse: Le comité directeur menace de démission

Le comité directeur de l’Espoir sportif de Hammam-Sousse a menacé d’une démission collective et de convoquer une assemblée générale élective le 10 août, en raison de la « nonchalance affichée par le conseil municipal concernant le versement de la subvention annuelle réservée à l’encadrement des jeunes dans les sections de football et de handball ».

Il s’agit d’une première dans l’histoire du club, a confié, vendredi, le président du club, Nouri Kantaoui, à l’agence TAP.

Kantaoui a fait part de l’étonnement des membres de son comité vis-à-vis de ce retard dans le versement de la subvention municipale qui s’élève à 110 mille dinars voire d’une avance sur cette dernière.

Selon le président, le comité directeur avait adressé vendredi dernier une correspondance au conseil municipal dans laquelle il réclame un entretien avec le maire et avec les membres dudit conseil, notamment, ceux en charge des affaires de la jeunesse et du sport.

« Le budget du club accuse un déficit et il est impossible actuellement de continuer à gérer les affaires courantes. Le soutien financier assuré par certains dirigeants a dépassé les 652 mille dinars, une somme qui a été dépensée pour couvrir les charges de l’actuelle saison sportive », a encore ajouté le responsable.

L’Espoir sportif de Hammam-Sousse, disputera, rappelle-t-on, en septembre prochain les play-out pour assurer son maintien en Ligue 2 du football professionnel.