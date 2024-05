ES Sahel: L’Assemblée générale élective reportée

Le comité de gestion des affaires de l’Etoile sportive du Sahel a annoncé le report de l’Assemblée générale élective du club, initialement prévue le 15 juin prochain, à une date ultérieure.

Dans un communiqué publié la page facebook officielle du club, ledit comité a expliqué le report par le fait que la date choisie coïncide avec la célébration de Aid El Idha et les matchs de coupe.

Il s’inscrit, également, dans un souci d’assurer les meilleures conditions pour le dénouement de la saison et de créer un terrain favorable pour le dépôt des candidatures et la tenue des élections, tout en veillant à la tenue préalable d’une Assemblée générale ordinaire pour garantir la présentation des rapports financier et moral.

Selon la même source, la nouvelle date de l’Assemblée élective sera annoncée une fois que les états financiers sont finalisés par les auditeurs.

En attendant cette date, le comité en place continuera à gérer les affaires de la formation de la perle du Sahel.

