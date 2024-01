Escrime-Grand prix de Tunisie (Sabre): Quelque 265 sabreurs de 40 pays attendus

Quelque 265 escrimeurs originaires de 40 pays participeront au Grand prix de sabre de Tunisie 2024, prévu du 12 au 14 janvier en cours, à la salle omnisport de Radès, a fait savoir, le directeur technique national de la fédération tunisienne d’escrime, Hassène Zouari.

Dans une déclaration faite lundi à la TAP, Zaouri a indiqué que le Grand prix de Tunisie dans la spécialité du sabre compte parmi les trois grands prix internationaux avec ceux de France et de Corée du sud.

La compétition, ajoute la même source, sera qualificative pour Jeux olympiques de Paris 2024 et verra la participation de plusieurs champions mondiaux et olympiques de la discipline, notamment, de France, du Japon, de Géorgie, de Grèce, d’Italie et des Etats unis.

Selon le DTN, la participation tunisienne se restreindra à 7 sabreurs chez les garçons et autant ces filles, faisant remarquer que l’espoir pour une qualification aux JO de Paris sera porté sur le franco-tunisien Fares Ferjani eu égard à son classement mondial favorable.

Hassène Zouari a, en outre, expliqué que d’autres échéances attendent la sélection tunisienne, à l’issue du Grand prix de sabre de Tunisie dont le tournoi méditerranéen d’Espagne des U15, 17 et 20, prévu fin janvier en Egypte dans les spécialités du Sabre, du fleuré et de l’épée, avant le déplacement le déplacement en Algérie en avril prochain pour le tournoi qualificatif aux JO.

Les inscriptions au Grand prix de Tunis, note-t-on, se poursuivent jusqu’à vendredi prochain.

