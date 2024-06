Espagne : L’huile d’olive chère, très chère !

Désormais, lorsqu’on parle d’huile d’olive en Espagne, son principal producteur mondial, on dit souvent « or liquide ». Ce n’est pas une expression neuve, on l’a souvent employée pour se référer à sa qualité nutritive et son rôle central dans ce qu’on appelle le régime méditerranéen.

Mais aujourd’hui , note RFI, l’expression se réfère surtout au fait que l’huile d’olive est chère, très chère. Il faut compter pas moins de 9 euros le litre pour une huile d’olive de qualité moyenne, et 13,60 euros pour une huile d’olive extra vierge. Soit +40% en un an et trois fois plus depuis 2021.

Étant donné que c’est un produit très utilisé, consommé et apprécié, le gouvernement le catalogue à présent comme un produit de première nécessité, comme le pain ou le lait. D’où le fait que le ministère de l’Économie a ramené sa TVA à 0%.

D’ici un an, cette TVA temporaire sera rehaussée à 4%, comme la plupart des produits dits essentiels et, à en croire les autorités, ne devraient plus augmenter ensuite. Une manière de rendre plus attractif ce nectar que les Espagnols affectionnent tant.

- Publicité-