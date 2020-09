Espérance de Tunis: Hamdou El Houni prolongé jusqu’en 2023

Le contrat de l’attaquant libyen de l’Espérance de Tunis, Hamdou El Houni, a été prolongé jusqu’en 2023, annonce le club sang et or sur son compte tweeter.

Cette décision met fin aux informations concernant l’intérêt porté par certains clubs au joueur libyen (26 ans), tels que Al Rayane du Qatar ou Zamalek et Pyramids d’Egypte.

El Houni qui a rejoint le parc B en janvier 2019 en provenance du club portugais de Deportivo Aves, est devenu l’un des principaux joueurs de l’équipe dont il a largement contribué au succès en Ligue des champions 2019 et en championnat de Ligue 1 en 2019 et 2020.

Le joueur a été élu meilleur buteur de la coupe du monde des clubs en 2019 avec un total de trois buts ex aequo avec l’Algérien Baghdad Bounjeh.

El Houni avait débuté sa carrière à Al Ahly de Tripoli, puis a joué au sein de plusieurs clubs portugais tels que Vitoria Setubal, Santa Clara, Benfica, Chaves et Deportivo Aves avant de rejoindre l’Espérance en 2019.